El atleta keniano desmiente que su caida en la Maratón de Cali fuera causada por un hueco

Tras los rumores que circulaban en redes sociales sobre la caída del atleta Ezra Kipketer durante la Maratón de Cali, atribuida a un hueco en las vía; el deportista desmintió esta versión.

El deportista explicó que sufrió un desgarre muscular cerca del kilómetro 35, lo que le impidió continuar la carrera:

“My name Ezra Kipketer is from Kenya. During yesterday marathon, I get a muscle pull near 35 km. So you make me to fall down not finish the race. Thank you.”

Por su parte, Luis Felipe Posso, director de la Maratón de Cali, entregó detalles sobre lo que habría provocado la caída del atleta durante la competencia, señalando que pudo estar relacionada con la hidratación en el recorrido.

“Me dice que en dos estaciones de servicio especial no tomó su botella. Ellos tienen cada cinco kilómetros un botellón con algo que ellos preparan. Y dice que por alguna razón, como habían muchos, la carrera era tan técnica, como el grupo era bastante grande y a veces se dificulta agarrar la botella. Entonces, pudo ser eso”.

Además, Posso explicó cómo fue la atención médica que recibió el deportista tras el incidente y confirmó que no presenta lesiones de gravedad.

“Él fue atendido inmediatamente por un paramédico, vino una ambulancia, lo llevaron a una clínica de la ciudad, le hicieron los exámenes y es solo muscular. Nuestro médico, Omar Caicedo, vino a visitarlo y dio el mismo parte que dio la clínica. Además, decidió que no es bueno que viaje. Solo es de recuperación, medicamento, hielo y algunos ejercicios”.

Entre tanto, el Alcalde de Cali Alejandro Eder hizo un llamado a la ciudadanía a resaltar lo positivo de la Maratón y enaltecer la ciudad la cual ha visto afectada su imagen por los recientes ataques terroristas. Además, cuestionó a quienes critican sus viajes internacionales asegurando que estos han contribuido en inversión para Cali.

“Hace una semana éramos una ciudad donde ponían bombas. Ahí veo como los críticos dicen no, es que el alcalde es un viajero, esos viajes son los que han traído la maratón de Cali, inversión directa extranjera, eventos como la COP 16, aumento en el turismo, una tasa de desempleo que ha caído gracias por ese aumento en el turismo”

A propósito de la Maratón de Cali 2026, esta dejó buenos resultados deportivos y un impacto económico significativo para la ciudad, con una movilización estimada entre 5 y 10 millones de dólares y cerca de 20 mil corredores en competencia.

El evento atrajo alrededor de 24 mil visitantes nacionales y más de mil internacionales, lo que impulsó sectores como la hotelería (con una ocupación superior al 70%), el transporte, la gastronomía y el comercio en general.