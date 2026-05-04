Dumek Turbay respalda Primer Encuentro Interuniversitario de Cultura, Investigación y Emprendimiento

En un encuentro con líderes de distintas universidades de Cartagena, el alcalde Dumek Turbay conoció de primera mano la propuesta del Primer Encuentro Interuniversitario de Cultura, Investigación y Emprendimiento, una iniciativa construida por estudiantes de la Universidad de Cartagena, San Buenaventura, Universidad Libre y la Universidad de Bellas Artes, que buscan reunir en un solo escenario el talento, la creatividad y el potencial transformador de la juventud universitaria de la ciudad.

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Durante la reunión, los estudiantes presentaron una hoja de ruta integral para este gran evento que se realizará en la Plaza de Variedades, el cual contempla una feria universitaria y de acceso a la educación, espacios de emprendimiento e innovación, muestras de investigación aplicada, escenarios culturales y artísticos, y un gran concierto de cierre con talento musical universitario y artistas locales.

“Me gusta mucho la idea. Lo primero que logran conmigo es sumarme a la apuesta porque están pensando en grande”, expresó el alcalde Dumek Turbay al destacar el alcance y la visión de la propuesta.

El Encuentro culminará con un evento de cierre en la Plaza de Todos, al que denominaron “Encuentro Cultural”.

El mandatario aseguró que el Distrito evaluará el componente logístico y presupuestal para respaldar la iniciativa y avanzar en la estructuración financiera del evento junto a los estudiantes, universidades y aliados estratégicos.

“Más allá de que sea un encuentro cultural, de fiesta y demás, ver reflejado el interés de universitarios y de las universidades me llena de alegría”, agregó.

La propuesta contempla, entre otros componentes:

* Feria universitaria y de acceso con oferta académica, becas y opciones de financiación.

* Zona de emprendimiento e innovación con stands de negocios estudiantiles, mentorías y conexión con aliados estratégicos.

* Muestra de investigación aplicada con proyectos científicos, prototipos y soluciones a problemáticas locales.

* Escenario cultural y artístico para presentaciones de danza, teatro e identidad local.

* Gran concierto de cierre con participación de artistas universitarios y talento musical local.

Uno de los aspectos más valiosos de la iniciativa es su apuesta por la investigación como motor de desarrollo para la ciudad.

“Lo más trascendental de toda esta iniciativa es la investigación. Desde el gobierno es una gran oportunidad para seguir impulsando Cartagena”, afirmó el alcalde Dumek Turbay.

Además, propuso que escenarios emblemáticos y recuperados para la ciudadanía como la Plaza de Todos, la Plaza de Variedades, el Nuevo Chambacú y el futuro Gran Malecón del Mar puedan convertirse en sedes de esta gran plataforma juvenil.

“Los lugares son de Cartagena y de los cartageneros. Qué interesante sería que, cuando abramos la primera parte del Gran Malecón, los estudiantes puedan apropiarse y empoderarse de este sitio”, señaló el mandatario.

El evento se realizará en el mes de agosto, en el marco del Mes de la Juventud, como una oportunidad estratégica para potenciar su impacto y visibilidad.