La Defensoría ampliará estrategia de salud mental para jóvenes en más territorios de Colombia (Foto: cortesía)

La Defensoría de Pueblo ampliará la iniciativa Serena-Mente, un espacio para hablar, ser escuchado y acompañado, fortaleciendo el cuidado de la salud mental, dirigido a los jóvenes.

En una visita a Inírida, Guanía, la Defensora del Pueblo, Iris Marín, acompañó los espacios y anunció que la estrategia llegará a más territorios del departamento, tras la decisión de la Gobernación de garantizar su continuidad y ampliación en los territorios del Valle del Cauca y Nariño.

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“Hemos creado unos espacios de intervención y acompañamiento psicosocial colectivo donde la gente pueda hablar de sus problemas y dificultades. Gracias al proceso tan exitoso que hemos registrado en Inírida con Serena-Mente, hoy tenemos la muy buena noticia de que la Gobernación la tomará para expandirla a otros municipios del departamento”, afirmó la Defensora del Pueblo.

La institución informó que el departamento asegurará recursos para garantizar su continuidad por seis meses, con un enfoque basado en derechos étnicos, para fortalecer la protección del derecho al buen futuro de las juventudes.

“Nos comprometemos plenamente, siguiendo los pasos trazados por la Defensoría del Pueblo y la estrategia, que ha marcado un hito en la salud mental de nuestro municipio de Inírida. Nuestra intención es continuar expandiendo este modelo, fortaleciendo la atención y el acompañamiento en salud mental”, aseguró la secretaria de Salud departamental, Lucero López.

La Defensora Marín Ortiz también conversó con autoridades del resguardo indígena El Paujil, donde fue activado el componente “Dar la Palabra para llevar a cabo un diálogo comunitario”.

¿Qué es Serena-Mente?

La estrategia Serena-Mente fue lanzada a finales de agosto de 2025. Abarca actividades comunitarias y pedagógicas con enfoques comunitario, territorial, de género, interseccional y de derechos humanos.

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Su objetivo es fortalecer capacidades emocionales, tanto individuales como colectivas, para afrontar problemáticas psicosociales relacionadas con violencias, abandono, pobreza y discriminación.

Prioriza territorios étnicos con altos índices de afectación en salud mental y, además de Inírida, Guanía, se implementará en Buenaventura (Valle del Cauca) y Tumaco (Nariño).