Con 61 mil hectáreas, Antioquia es el segundo departamento con más tierras gestionadas en el país

Antioquia

Antioquia se consolida como el segundo departamento del país con mayor gestión de tierras, superando las 61.000 hectáreas, en el marco de la implementación de la Reforma Agraria en los últimos años.

En materia de formalización, la Agencia Nacional de Tierrras reportó la titulación de 27.498 hectáreas en 23 municipios, a través de la entrega de 3.505 títulos de propiedad. Este proceso ha beneficiado a más de 6.061 familias campesinas, fortaleciendo la seguridad jurídica sobre la tierra y aportando a la dinamización de las economías rurales.

“Hoy podemos decir que hay alrededor de 30.000 hectáreas, de las 60.000, que hemos podido recuperar en casos emblemáticos en los que tierras, que entregó Macaco, que entregó Cuco Vanoy, que incluso estaban registradas a nombre del Alemán. De muchos de los mandos paramilitares hoy estaban ocupadas por nuevas estructuras criminales y por, incluso, gente del poder local. Eso es parte de la tarea que hemos hecho a lo largo y ancho del de Antioquia, recuperando esas tierras y poniéndolas a disposición de los campesinos y campesinas”, señaló el director de la ANT, Juan Felipe Harman Ortiz.

El informe también destaca avances en el reconocimiento de derechos territoriales de comunidades étnicas. En total, se han otorgado 14 títulos colectivos que abarcan 2.660 hectáreas. Además, la ANT informó la realización de 45 aprehensiones materiales que representan 7.885 hectáreas recuperadas en subregiones como el Magdalena Medio, Urabá y el Bajo Cauca, zonas históricamente afectadas por el conflicto armado y la ocupación ilegal de tierras.

El informe señala que en Antioquia, más de 220.000 hectáreas han sido constituidas en zonas de reserva campesina, como las ZRC de Puerto de Oro y Valdivia, y la zona agrominero-ambiental de Anorí y Campamento, que impactan a más de 14.000 personas.

De manera paralela, la ANT ha formalizado 189 predios a favor de entidades públicas para el desarrollo de proyectos en sectores como educación, salud, infraestructura, deporte y servicios comunitarios, lo que contribuye al mejoramiento de las condiciones de vida en distintas regiones del departamento.

Casos emblemáticos

Entre los hitos más relevantes se encuentra la recuperación de la hacienda Virgen del Cobre, en Necoclí, un predio de más de 1.100 hectáreas que hoy beneficia a 120 familias campesinas y víctimas del conflicto, luego de haber permanecido durante años en manos de estructuras vinculadas al paramilitarismo.

A este caso se suma el predio La Perla, en Puerto Triunfo, con una extensión de 115 hectáreas, entregado a la Asociación de Mujeres Construyendo Tejido Social tras más de 17 años de reclamaciones, proceso que se ha convertido en un referente de organización comunitaria y liderazgo femenino en el campo, según la ANT.