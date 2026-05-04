Cárcel para dos hombres que estarían portando estupefacientes en Cartagena y Turbaco

Uno de los procesados es el ciudadano polaco Krzysztof Pawel Osinski, capturado el pasado 16 de abril en el aeropuerto Rafael Núñez de Cartagena, desde donde saldría con destino a Dubai (Emiratos Árabes Unidos).

Fiscales de la Seccional Bolívar entregaron elementos materiales probatorios que permitieron a jueces con funciones de control de garantías imponer medidas de aseguramiento en centros carcelarios a dos hombres que estarían transportando estupefacientes.

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Uno de los procesados es el ciudadano polaco Krzysztof Pawel Osinski, de 44 años. Esta persona fue capturada el pasado 16 de abril cuando, al parecer, pretendía salir del aeropuerto Rafael Núñezde Cartagena con 4,7 kilos de cocaínaque tendrían como destino final Dubai (Emiratos Árabes Unidos).

Durante las rutinas de inspección a equipajes las autoridades aeroportuarias detectaron en la maleta del extranjero un olor penetrable. Por ello, al intensificar la requisa le fueron hallados 12 paquetes camuflados con la respectiva sustancia.

El mismo día, en Turbaco (Bolívar), fue detenido en un allanamiento Luis Felipe Pera Daniels, alias Maluma, de 29 años. En el operativo realizado por la Policía Nacional a un inmueble del barrio El Recreo donde fueron encontradas 50 bolsas de droga sintética, marihuana y electrodomésticos utilizados para el procesamiento de estupefacientes.

En el desarrollo de las audiencias concentradas ninguno de los procesados aceptó su responsabilidadeneldelitodetráfico,fabricaciónoportedeestupefacientequelesimputó el ente investigativo.