América ya tiene rival en los Play Off y Deportivo Cali no clasificó

La fecha 19 de la Liga colombiana 2026 dejó definido el grupo de equipos clasificados a la fase final del primer semestre, con un panorama contrastante para los clubes del Valle del Cauca. Mientras América de Cali aseguró su lugar entre los ocho, Deportivo Cali volvió a quedar eliminado.

El conjunto verdiblanco empató 1-1 frente a Deportes Tolima en el estadio Manuel Murillo Toro, en un resultado que no le alcanzó para clasificar. El equipo dirigido por Rafael Dudamel necesitaba una victoria, pero no logró sostener una propuesta ofensiva efectiva a lo largo del compromiso.

El local abrió el marcador al minuto 12 por intermedio de Ever Valencia, tras un penal sancionado por el árbitro Carlos Ortega con apoyo del VAR. Deportivo Cali intentó reaccionar, pero tuvo dificultades para generar peligro en el primer tiempo, más allá de un remate de media distancia de Matías Orozco que se estrelló en el palo.

En la segunda mitad, el equipo vallecaucano encontró el empate desde el punto penal. Steven Rodríguez marcó al minuto 53 luego de una falta sobre Avilés Hurtado. A partir de ahí, el partido perdió intensidad y, aunque Tolima se quedó con un jugador menos tras la expulsión de Cristian Trujillo, el Cali no logró concretar las opciones que necesitaba para asegurar la clasificación.

En los minutos finales, el conjunto visitante tuvo una de sus últimas oportunidades en un cabezazo de Juan Ignacio Dinenno que fue controlado por el arquero Luis Marquínez. Con el empate, el equipo sumó 27 puntos y quedó fuera de los ocho, completando cinco torneos consecutivos sin clasificar a la fase final.

Por su parte, América de Cali cerró la fase regular con una victoria 1-0 frente a Deportivo Pereira en el estadio Pascual Guerrero. El único gol del compromiso lo marcó Adrián Ramos al minuto 36, tras una recuperación en mitad de campo que terminó definiendo ante el arquero rival.

El equipo dirigido por David González presentó algunas rotaciones pensando en sus compromisos internacionales, en un partido de ritmo moderado y pocas opciones claras en el segundo tiempo.

Con este resultado, América alcanzó 33 puntos y aseguró su clasificación en la cuarta posición de la tabla, perfilándose como uno de los equipos que buscará protagonismo en la fase final del torneo.

La jornada también definió el resto de los clasificados: Atlético Nacional, Junior de Barranquilla, Deportivo Pasto, Once Caldas, Deportes Tolima, Independiente Santa Fe e Internacional de Bogotá completan el grupo de los ocho.

Tras el sorteo de los cuartos de final, América de Cali enfrentará a Independiente Santa Fe en una de las llaves más equilibradas de la fase, con el partido de ida en el estadio Pascual Guerrero y la vuelta en Bogotá.

En el resto del cuadro, Atlético Nacional se medirá ante Internacional de Bogotá, Deportes Tolima enfrentará a Deportivo Pasto, y Junior de Barranquilla jugará frente a Once Caldas.

Los partidos de ida se disputarán el próximo fin de semana, mientras que las vueltas están previstas entre el 12 y el 14 de mayo, en busca de los equipos que avanzarán a las semifinales del torneo.