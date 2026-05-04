Afinia atiende avería en Pasacaballo y hace llamado a la corresponsabilidad de la comunidad

El corregimiento de Pasacaballo, ubicado al suroriente de Cartagena, continúa siendo una zona de difícil gestión en la prestación del servicio de energía. Actualmente cuenta con cerca de 3.808 clientes y registra una deuda acumulada que supera los 33.000 millones de pesos.

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En materia de recaudo, el promedio de los últimos 10 meses se ubica en 41%, sostenido principalmente por seis usuarios no residenciales y clientes de tarifa oficial. Por su parte, los usuarios de estratos 1, 2 y subnormales registran un nivel de recaudo cercano al 21%, lo que evidencia los desafíos para la sostenibilidad del servicio en la zona.

Durante el fin de semana se presentó la avería de un transformador de 75 kVA, situación que ocasionó la interrupción del servicio en un sector de Barú, generando manifestaciones por parte de algunos miembros de la comunidad.

En atención a esta contingencia, y siguiendo las recomendaciones de la administración local, Afinia, filial del Grupo EPM, adelanta hoy el reemplazo del equipo afectado, con el propósito de restablecer el servicio en el menor tiempo posible y garantizar condiciones óptimas de operación.

La compañía reitera su compromiso con el bienestar de las comunidades y la mejora continua del servicio. No obstante, hace un llamado respetuoso a los habitantes de Pasacaballo a fortalecer la cultura de pago oportuno y el uso legal de la energía, aspectos fundamentales para la sostenibilidad del sistema eléctrico y la ejecución de inversiones que contribuyan a mejorar la calidad del servicio en la zona.

Afinia continuará trabajando de manera articulada con las autoridades locales y la comunidad para avanzar en soluciones que impulsen el desarrollo del territorio y una prestación del servicio más confiable.

Para reportar novedades, los usuarios pueden comunicarse a la línea 115, al (605) 650 21 20, a la línea gratuita nacional 01 8000 919191, o a través de la asistente virtual Alix en www.afinia.com.co y la aplicación Afiniapp.