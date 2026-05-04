$10.000 millones deja AgroBolivar en utilidades para Magangué y zonas vecinas
Dinamización económica y reafirmando al departamento como un referente agropecuario en la región Caribe
Más de 30.000 asistentes se dieron cita en el Centro de Exposiciones Agropecuarias de Magangué para vivir una jornada que fortaleció el campo, impulsó los emprendimientos locales y conectó directamente a productores con oportunidades reales de crecimiento.
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Durante la jornada, el gobernador Yamil Arana Padauí destacó el impacto del evento y su enfoque incluyente:
“Agro Bolívar demuestra que cuando acercamos estas grandes vitrinas al territorio, le abrimos puertas reales a nuestros campesinos. Hoy productores de todos los rincones de Bolívar tienen la oportunidad de mostrar su trabajo, generar ingresos y conectarse con nuevos mercados. Ese es el camino para transformar el campo y hacerlo más competitivo”.
El mandatario también subrayó la importancia de descentralizar este tipo de iniciativas:
“Estamos llevando desarrollo directamente a donde está la gente. No se trata solo de grandes cifras, sino de oportunidades concretas para nuestras comunidades rurales, de dignificar el trabajo del campesino y de posicionar a Bolívar como una potencia agropecuaria en el Caribe”.
Además del impacto económico, Agro Bolívar 2026 reafirmó su compromiso con la sostenibilidad, logrando la recolección de 300 kilogramos de residuos y promoviendo una cultura ambiental responsable entre los asistentes.
La Gobernación de Bolívar ratifica que Agro Bolívar es mucho más que un evento: es una plataforma de transformación rural que impulsa el crecimiento económico, visibiliza el talento local y acerca el desarrollo a cada rincón del departamento.
Erix Montoya Bustos
Cubre la información de Cartagena desde 2000. Se incorporó a Caracol Radio en 2011 y previamente trabajó...