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04 may 2026 Actualizado 22:36

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$10.000 millones deja AgroBolivar en utilidades para Magangué y zonas vecinas

Dinamización económica y reafirmando al departamento como un referente agropecuario en la región Caribe

$10.000 millones deja AgroBolivar en utilidades para Magangué y zonas vecinas

$10.000 millones deja AgroBolivar en utilidades para Magangué y zonas vecinas

$10.000 millones deja AgroBolivar en utilidades para Magangué y zonas vecinas

Más de 30.000 asistentes se dieron cita en el Centro de Exposiciones Agropecuarias de Magangué para vivir una jornada que fortaleció el campo, impulsó los emprendimientos locales y conectó directamente a productores con oportunidades reales de crecimiento.

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Durante la jornada, el gobernador Yamil Arana Padauí destacó el impacto del evento y su enfoque incluyente:

“Agro Bolívar demuestra que cuando acercamos estas grandes vitrinas al territorio, le abrimos puertas reales a nuestros campesinos. Hoy productores de todos los rincones de Bolívar tienen la oportunidad de mostrar su trabajo, generar ingresos y conectarse con nuevos mercados. Ese es el camino para transformar el campo y hacerlo más competitivo”.

El mandatario también subrayó la importancia de descentralizar este tipo de iniciativas:

“Estamos llevando desarrollo directamente a donde está la gente. No se trata solo de grandes cifras, sino de oportunidades concretas para nuestras comunidades rurales, de dignificar el trabajo del campesino y de posicionar a Bolívar como una potencia agropecuaria en el Caribe”.

Además del impacto económico, Agro Bolívar 2026 reafirmó su compromiso con la sostenibilidad, logrando la recolección de 300 kilogramos de residuos y promoviendo una cultura ambiental responsable entre los asistentes.

La Gobernación de Bolívar ratifica que Agro Bolívar es mucho más que un evento: es una plataforma de transformación rural que impulsa el crecimiento económico, visibiliza el talento local y acerca el desarrollo a cada rincón del departamento.

Erix Montoya Bustos

Erix Montoya Bustos

Cubre la información de Cartagena desde 2000. Se incorporó a Caracol Radio en 2011 y previamente trabajó...

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