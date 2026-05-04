$10.000 millones deja AgroBolivar en utilidades para Magangué y zonas vecinas

Más de 30.000 asistentes se dieron cita en el Centro de Exposiciones Agropecuarias de Magangué para vivir una jornada que fortaleció el campo, impulsó los emprendimientos locales y conectó directamente a productores con oportunidades reales de crecimiento.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Durante la jornada, el gobernador Yamil Arana Padauí destacó el impacto del evento y su enfoque incluyente:

“Agro Bolívar demuestra que cuando acercamos estas grandes vitrinas al territorio, le abrimos puertas reales a nuestros campesinos. Hoy productores de todos los rincones de Bolívar tienen la oportunidad de mostrar su trabajo, generar ingresos y conectarse con nuevos mercados. Ese es el camino para transformar el campo y hacerlo más competitivo”.

El mandatario también subrayó la importancia de descentralizar este tipo de iniciativas:

“Estamos llevando desarrollo directamente a donde está la gente. No se trata solo de grandes cifras, sino de oportunidades concretas para nuestras comunidades rurales, de dignificar el trabajo del campesino y de posicionar a Bolívar como una potencia agropecuaria en el Caribe”.

Además del impacto económico, Agro Bolívar 2026 reafirmó su compromiso con la sostenibilidad, logrando la recolección de 300 kilogramos de residuos y promoviendo una cultura ambiental responsable entre los asistentes.

La Gobernación de Bolívar ratifica que Agro Bolívar es mucho más que un evento: es una plataforma de transformación rural que impulsa el crecimiento económico, visibiliza el talento local y acerca el desarrollo a cada rincón del departamento.