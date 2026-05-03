Sancionan a directivos de la Cámara de Comercio de Tunja por desacato judicial

El Juzgado Cuarto Civil Municipal Oral de Tunja declaró en desacato a seis integrantes de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Tunja por incumplir un fallo de tutela relacionado con el reintegro de John Jairo Martínez Álvarez. La decisión judicial fue emitida el pasado 30 de abril y ordena además sanciones económicas contra los directivos involucrados.

Entre los sancionados aparecen Aida Milena Leguizamón Lesmes, José Israel Romero Alvarado, Rafael Humberto Cortés Páez y Euclides Rivera Murillo, representantes principales por el comercio, así como Melquicedec Galindo Tovar y Juan Camilo Ojeda Camacho, designados por el Gobierno Nacional ante la junta directiva de la entidad.

Según el juzgado, los directivos no cumplieron la orden emitida previamente por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Tunja, que exigía reintegrar a John Jairo Martínez Álvarez como presidente ejecutivo o en un cargo de igual o superior jerarquía. El despacho concluyó que la creación del cargo denominado “Director General Corporativo” no satisfacía las condiciones establecidas en el fallo judicial ni garantizaba continuidad laboral desde la fecha de desvinculación.

Como consecuencia, el juez William Fernando Cruz Soler impuso una multa equivalente a dos salarios mínimos legales mensuales vigentes a cada uno de los seis integrantes de la junta directiva. Además, ordenó el cumplimiento inmediato de la tutela y remitió el expediente al Juzgado Cuarto Civil del Circuito Oral de Tunja para el trámite de consulta correspondiente.