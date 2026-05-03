Real Cartagena ganó 2-0 a Bogotá y avanza por un tiquete a la final

En el estadio Jaime Morón, se jugó la segunda fecha del grupo B en los cuadrangulares del Torneo BetPlay. La victoria fue para Real Cartagena ante un discreto Bogotá FC.

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Con anotaciones de los atacantes Fredy Montero y Mauro Manotas, los de casa se quedaron con los tres puntos y siguen en búsqueda de un tiquete hacia la final del campeonato.

Así las cosas, los auriverdes llegaron a cuatro unidades en su grupo, siendo líderes a falta del duelo entre Unión Magdalena y Barranquilla FC. El próximo partido del cuadro heroico será precisamente ante Unión Magdalena, a las 7:30 p.m. de este viernes 8 de mayo en el ‘nido amarillo’.