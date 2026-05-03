Presidencia le llamó la atención a Carlos Carrillo por críticas públicas sobre Daniel Quintero

El jefe de Comunicaciones Estratégicas de la Presidencia hizo un llamado de atención al director de la UNGRD. / Foto: Suministrada

El jefe de Comunicaciones Estratégicas de la Presidencia, Andrés Hernández, llamó la atención al director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Carlos Carrillo, por pronunciarse públicamente sobre decisiones del Ejecutivo.

El episodio se produjo tras un mensaje de Carrillo en el que criticó la llegada del superintendente de Salud, Daniel Quintero, al proceso relacionado con el Fomag. En su publicación, el funcionario aseguró que Quintero “llegará al Fomag a hacer show y a ganar indulgencias con padrenuestros ajenos”, pese a que, según dijo, ya existe un equipo dentro del fondo que viene denunciando irregularidades.

Ante esto, Hernández le recordó públicamente la Directiva Presidencial No. 3 de 2026, emitida por el presidente Gustavo Petro, que establece que las diferencias dentro del Gobierno deben manejarse por canales internos y no a través de pronunciamientos públicos. Según el mandatario, esta directriz busca centralizar la vocería en el jefe de Estado y evitar contradicciones dentro del Ejecutivo.

No obstante, tras el llamado de atención, Carrillo respondió que sus reparos ya han sido planteados internamente, pero que no han recibido respuesta. Además, insistió en sus críticas a la permanencia de Quintero en el Gobierno y reiteró que considera esa decisión un error que podría afectar los esfuerzos por distanciar a la administración de la corrupción.

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