Murió Nicolás “Colacho” Maestre, el histórico director de danzas de la UIS

Falleció en Valledupar Nicolás Esteban Maestre Martínez. El reconocido director del grupo de danzas de la Universidad Industrial de Santander (UIS) y referente de la formación cultural en Bucaramanga. Tenía 81 años.

Nacido el 2 de septiembre de 1944 en Patillal, corregimiento de Valledupar. Maestre, conocido como “Colacho”, llegó a Bucaramanga en la década de los 70 y terminó convirtiéndose en una figura clave en el desarrollo del folclor en la región.

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Durante más de 40 años estuvo al frente de los grupos de danzas de la UIS, entre ellos Macondo, por donde pasaron centenares de estudiantes que hoy lo recuerdan como maestro y formador.

Su trabajo también estuvo ligado al estudio y la difusión de expresiones tradicionales como el torbellino, que investigó en municipios como Vélez, en Santander, como parte de los procesos culturales impulsados por la universidad.

Además de su trayectoria en la danza, Maestre fue compositor de música vallenata.

El hachero : canción ganadora en 1974, en el concurso de la canción inédita.

canción ganadora en 1974, en el concurso de la canción inédita. Las cosas mías : grabada por Jorge Oñate junto a Chiche Martínez.

grabada por Jorge Oñate junto a Chiche Martínez. El Rey del Valle: interpretada por Silvio Brito.

Por su aporte a la cultura, recibió un título Honoris Causa en Licenciatura en Música por la UIS, institución en la que también se desempeñó como docente.

Aunque se había pensionado, continuó vinculado a los procesos culturales y a los grupos de danza que dirigió durante décadas.