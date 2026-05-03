MinDefensa anuncia mayor despliegue de fuerza pública para garantizar elecciones atípicas en Fonseca

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, anunció el fortalecimiento en el despliegue de miembros de la Policía para garantizar el buen desarrollo de las elecciones atípicas de alcalde en el municipio de Fonseca (La Guajira).

El jefe de la cartera señaló que al despliegue de 100 policías que se había dispuesto para los comicios, se agregarán otros 500 quienes estarán custodiando los puestos de votación y resguardando el orden público para la tranquilidad de la población.

Además, las capacidades del Ejército también fueron fortalecidas. Según se definió, el dispositivo militar de 60 hombres pasará a 130 soldados a lo largo y ancho del municipio.

Todo esto, en articulación con el Ministerio del Interior, la Registraduría, la Procuraduría, Fiscalía y Defensoría del Pueblo con quienes “hemos dispuesto una respuesta integral y sostenida para proteger la vida de los ciudadanos” afirmó.

También se dispuso la instalación de un Puesto de Mando Unificado (PMU) para monitorear en tiempo real el avance de la jornada.

“La tranquilidad y transparencia electoral dependen, en gran parte, del comportamiento ejemplar de la ciudadanía. Que prevalezca la democracia sobre la polarización y el fraude” sentenció Sánchez.

La alcaldía de ese municipio guajiro es disputada por un total de cinco candidatos: Oswaldo Carlos Rodríguez (Partido de la U), Nelson José Álvarez (Partido Liberal), Mucher Pérez Fuentes (Partido ASI), Marco Antonio Jaramillo (Nuevo Liberalismo) y Hirohito Almanza (Pacto Histórico).