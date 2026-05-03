Líderes comunales en alerta por asesinato de presidente de JAC en Cúcuta

Cúcuta.

La reciente masacre ocurrida en Cúcuta, en la que fue asesinado el presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Las Delicias, encendió las alarmas entre los líderes comunales de la ciudad, quienes advierten un aumento preocupante de amenazas y hechos violentos en su contra.

Hugo Rey, presidente de Fedecomunal en Cúcuta, aseguró a Caracol Radio que la situación es crítica y que actualmente hay decenas de dirigentes en riesgo.

“Estamos preocupados y en alerta porque se está engrosando la lista de líderes amenazados y asesinados en la ciudad. En todas las comunas hay líderes que no están dirigiendo sus barrios porque han sido desplazados”, afirmó.

El vocero indicó que, con este caso, ya son varios los hechos que afectan directamente a quienes ejercen liderazgo social, incluyendo situaciones recientes en sectores como la Comuna 6 y ahora en la Comuna 9, donde ocurrió el asesinato del líder de Las Delicias.

Además, advirtió que el miedo ha comenzado a impactar procesos comunitarios clave. “Hay juntas donde no se pudieron realizar elecciones porque la gente no quiere asumir esos liderazgos por temor a su seguridad”, explicó.

Rey también reveló que, a la fecha, se tiene registro de más de 40 líderes amenazados, además de otros que han sido desplazados o intimidados en sus territorios.

“Le pedimos a la Fiscalía y al Estado que aceleren las investigaciones y nos digan qué está pasando con los líderes comunales. Nosotros solo hacemos gestión, no manejamos recursos ni tomamos decisiones, y aun así estamos siendo víctimas de esta ola criminal”, señaló.

Finalmente, hizo un llamado urgente a las autoridades para que adopten medidas efectivas que permitan frenar la violencia y evitar que se sigan registrando asesinatos de líderes sociales en la ciudad.