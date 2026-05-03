Juan Diego Alvira presenta en la FILBo ‘¿Quién entiende este país?’, su primer libro

Juan Diego Alvira, reconocido periodista y presentador colombiano, presentó este domingo 3 de mayo en la FILBo ‘¿Quién entiende este país?’, su primer libro, en el que revela la verdad tras la inflación y los políticos.

El texto nace tras la inquietud del periodista por temas que impacta en la coyuntura nacional y trata de resolver algunas preguntas como: por qué no alcanza la plata, cómo sobrevivir a la inflación, qué hay detrás de los discursos políticos, cómo evitar las estafas o por qué los jóvenes dudan del futuro.

Alvira define este libro como un “manual de instrucciones para que los políticos no le metan los dedos a la boca” y tiene una premisa por delante: entender el país es el primer paso para cambiarlo.