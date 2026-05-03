Esta es la hipótesis que cobra fuerza tras masacre registrada en Cúcuta

Cúcuta.

Las autoridades avanzan en el esclarecimiento de la masacre registrada en la madrugada de este domingo en Cúcuta, que dejó cuatro hombres asesinados, y una de las principales hipótesis apunta a una posible disputa por el control del microtráfico en la zona.

De acuerdo con el coronel Ricardo Conde, comandante operativo de la Policía Metropolitana de Cúcuta, el ataque ocurrió hacia las 2:00 de la mañana, cuando hombres armados llegaron hasta un establecimiento abierto al público y dispararon de manera indiscriminada contra varias personas.

“Lamentablemente confirmamos el fallecimiento de cuatro personas. Hemos dispuesto un grupo especial con unidades de Policía Judicial e Inteligencia para avanzar en la recolección de material probatorio, análisis de cámaras de seguridad y entrevistas a testigos”, indicó el oficial.

El comandante agregó que las autoridades trabajan en la identificación plena de todas las víctimas y en la reconstrucción de la ruta de escape de los responsables, al tiempo que hizo un llamado a la ciudadanía para aportar información que permita dar con su captura.

Por su parte, el secretario de Seguridad Ciudadana de Cúcuta, Edwin Cardona, señaló que, según las primeras informaciones, este hecho violento podría estar relacionado con economías ilegales.

“Se registra el asesinato de cuatro personas y, al parecer, estaría vinculado con el control del microtráfico”, afirmó el funcionario.

Esta línea investigativa cobra relevancia, teniendo en cuenta que una de las víctimas registraba antecedentes judiciales por delitos relacionados con estupefacientes, aunque serán las autoridades las encargadas de confirmar los móviles del crimen.