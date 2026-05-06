Restringen paso peatonal por puente Francisco de Paula Santander

Cúcuta

Debido a fallas estructurales en el Puente Internacional Francisco de Paula Santander, que motivaron su cierre hace cinco días atrás las autoridades han adoptado nuevas medidas para el tránsito peatonal.

Migración Colombia informó que esta situación generada por el socavamiento del río Táchira a las bases del puente junto al deterioro de la infraestructura generó también nuevos horarios para el movimiento de colombianos y venezolanos.

Por eso ahora el paso peatonal se habilitará en las siguientes franjas horarias:

De 5:00 am a 8:00 a.m.

De 11:00 am a 2:00 p.m

De 5:00 pm a 7:00 p.m.

El paso vehicular permanecerá restringido hasta cuando no se culminen las obras de intervención del puente que conecta a Cúcuta con el municipio de Pedro María Ureña, en el Estado Táchira.

Las autoridades prevén que este cierre pueda tardar treinta días teniendo en cuenta las obras de recuperación que se adelantaran por parte de las autoridades del vecino país.