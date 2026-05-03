En un 30% creció el número de empresas de Ibagué que exportan a los Estados Unidos

Ibagué

De acuerdo con cifras de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, Ibagué alcanzó exportaciones por más de 8 millones de dólares, lo que representa un incremento del 52,63 % entre el 2024 y 2026.

Por otra parte, en un informe revelado por la Secretaría de Desarrollo Económico de la Alcaldía de Ibagué, se indica que número de empresas que exportan creció cerca de un 30%, mientras que los registros de exportación aumentaron en un 121%.

El café y sus derivados se consolidan como uno de los principales motores del crecimiento exportador de la ciudad. Solo en extractos y preparaciones de café, Ibagué tuvo un incremento del 202% frente al año anterior, triplicando los resultados de 2024.

De esta manera la capital del Tolima aporta más del 22% del crecimiento total del país en exportaciones de extractos de café y aumentando su participación en el mercado nacional del 7,83% al 13,95%.

En café en grano, los resultados también fueron destacados, con un crecimiento del 248% y exportaciones por 3.4 millones de dólares, lo que evidencia una diversificación y fortalecimiento del sector agroindustrial.

“Ibagué está dejando de ser solo una ciudad de paso para convertirse en una ciudad que produce, que innova y que conquista mercados”, afirmó Naydú Romero, secretaria de Desarrollo Económico.

Luego de Estados Unidos con el 61,2% del valor exportado. Le siguen Países Bajos con el 20% y Ecuador con el 10,8%, consolidando la presencia de Ibagué en mercados estratégicos.

En términos logísticos, el puerto de Cartagena concentra el 60,3% de las exportaciones, consolidándose como el principal canal de salida hacia mercados internacionales de los productos de la ciudad.

“Este es el resultado de una alianza sólida entre el sector empresarial y la Administración Municipal, trabajando juntos por el desarrollo económico de Ibagué”, Naydú Romero.