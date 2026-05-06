Incautan cargamento con cerca de 17 mil cervezas de contrabando en la vía Castilla - Neiva

Tolima

En la vía que conecta los departamentos del Tolima y Huila, en el tramo Castilla – Neiva, las autoridades lograron incautar un total de 16.876 cervezas en lata, debido a la falta de autorización para su comercialización en el Tolima, lo que agrava su impacto más allá de la evasión fiscal.

De acuerdo con las autoridades, la cerveza, avaluada en más de 42 millones de pesos, era transportada sin la tornaguía, documento obligatorio que certifica la legalidad de estos productos durante su movilización en el territorio nacional.

“El Grupo Operativo Anticontrabando del Tolima, en un trabajo articulado con la Seccional de Tránsito y Transporte del Departamento de Policía del Tolima, logró la aprehensión de unidades de cerveza en el municipio de Coyaima y de más de 1.000 cajetillas en el municipio de El Espinal. De igual forma, estuvimos visitando los municipios de Palocabildo y Casabianca, en el departamento del Tolima”, destacó Mauricio Afanador Trujillo, director del GOAT.

Las operaciones, desarrolladas en articulación con la Seccional de Tránsito y Transporte (SETRA) de la Policía del Tolima, se extendieron a municipios como Coyaima, El Espinal, Casabianca y Palocabildo, donde además fueron aprehendidas 1.034 cajetillas de cigarrillos de contrabando y 12 botellas de licor con estampillas de otros departamentos, sin el cumplimiento de la normatividad vigente.

El director agregó que muchos de estos productos no son aptos para el consumo humano o no cuentan con autorización para su comercialización en el Tolima, lo que agrava su impacto más allá de la evasión fiscal.

“El contrabando afecta directamente las finanzas del departamento, debilitando sectores como la salud, el deporte y la educación, que dependen en gran medida de los impuestos al consumo de licores y cigarrillos”, agregó.

Con el respaldo de la Gobernación del Tolima y la Federación Nacional de Departamentos, las entidades anunciaron que los operativos continuarán de manera permanente, con el objetivo de cerrar el paso a las economías ilegales.