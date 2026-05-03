Empresarios de Norte de Santander alertan impacto económico por cierre de puente internacional

Norte de Santander.

La decisión de cerrar el puente internacional Francisco de Paula Santander ya genera preocupación en el sector empresarial de Norte de Santander, que advierte efectos directos sobre la economía de la región.

Francisco Unda Lara, gerente de la ANDI seccional Norte de Santander, aseguró a Caracol Radio que esta medida golpea de manera inmediata la dinámica comercial en la frontera.

“El cierre de este paso afecta el flujo de mercancías y la movilidad de quienes dependen del intercambio con Venezuela. Esto puede generar retrasos, sobrecostos y complicaciones logísticas”, explicó.

El dirigente gremial señaló que este corredor es fundamental para el tránsito de carga y pasajeros, por lo que su cierre obliga a redireccionar operaciones hacia otros pasos que no cuentan con la misma capacidad.

“Estamos hablando de un impacto importante para sectores como el transporte, el comercio y la industria, que dependen en gran medida de esta conexión”, indicó.

Unda Lara también hizo énfasis en la necesidad de tomar medidas que reduzcan las afectaciones mientras se mantiene la restricción.

“Entendemos que es una decisión por seguridad, pero es clave que se implementen planes de contingencia que permitan mantener la actividad económica y evitar mayores pérdidas”, puntualizó.

El gremio empresarial se mantiene a la expectativa de la evolución de la emergencia y de las acciones que adopten las autoridades para garantizar la continuidad del comercio en la zona de frontera.