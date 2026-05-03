Cuerpo de Bomberos de Cartagena atendió 252 casos en abril

El Cuerpo de Bomberos de Cartagena de Indias, bajo la dirección de Jhony Pérez Sayas, presentó el balance oficial de las emergencias atendidas entre el 1 y el 30 de abril de 2026, periodo en el que se registraron un total de 252 incidentes.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Durante el mes, la institución mantuvo un despliegue operativo permanente para mitigar riesgos y salvaguardar la vida y los bienes de la ciudadanía.

Principales emergencias atendidas

Incendios:

Los incidentes relacionados con fuego continúan representando un alto porcentaje de las atenciones. Se registraron 60 casos de quema de basuras, 54 incendios de cobertura vegetal y 27 incendios estructurales en viviendas.

Abejas africanizadas:

Se atendieron 58 emergencias relacionadas con la presencia de enjambres de abejas en diferentes sectores de la ciudad, manteniéndose como una de las situaciones más recurrentes.Fallas eléctricas:

El personal operativo intervino en 12 casos de crucetas y transformadores en llamas, así como en 4 cortocircuitos en viviendas.

Gestión del riesgo:

Se realizaron 6 cortes de árboles caídos y se atendieron 6 derrames de combustible, evitando riesgos mayores para la comunidad.

Rescates:

Durante el mes se efectuaron 6 rescates de personas o vehículos, 3 rescates de animales y 2 atenciones en rescates en ascensores.

Labor del personal salvavidas:

De manera complementaria, el equipo de salvavidas reportó 6 rescates adicionales, reforzando la labor integral de atención de emergencias en la ciudad.

El Cuerpo de Bomberos de Cartagena de Indias reitera su compromiso con la seguridad y bienestar de los cartageneros, e invita a la ciudadanía a reportar de manera oportuna cualquier situación de riesgo a las líneas de emergencia.