Conozca las medidas de seguridad para el juego Tolima vs Cali: habrá fronteras abiertas

Ibagué

En diálogo con Caracol Radio Francisco Espín, secretario de Gobierno de la Alcaldía de Ibagué, indicó que habrá fronteras abiertas para el partido entre Deportes Tolima y Deportivo Cali, que se disputará esta tarde en el estadio Manuel Murillo Toro, con el objetivo de permitir el ingreso de hinchas visitantes bajo condiciones de seguridad y convivencia.

“Hemos dispuesto todas las condiciones para que este partido se viva en tranquilidad. Invitamos a los hinchas a disfrutar del fútbol con respeto, tolerancia y buen comportamiento”, afirmó Francisco Espín, secretario de Gobierno.

El secretario de Gobierno resaltó que se aplicará ‘ley seca’ en zonas cercanas al escenario deportivo como medida preventiva para evitar alteraciones del orden público antes, durante y después del compromiso.

“Queremos que este sea un evento para compartir en paz. La invitación es clara: vivir el fútbol con responsabilidad, respetar al otro y acatar las recomendaciones de las autoridades”, puntualizó.

La Alcaldía de Ibagué hizo un llamado a todos los asistentes para que contribuyan al buen desarrollo del evento y disfruten de esta jornada deportiva en un ambiente seguro y en sana convivencia.