Colombia clasificó para el Mundial de Rugby en Silla de Ruedas

El rugby en silla de ruedas en Colombia ha venido creciendo de manera constante desde su llegada a inicios de los años 2000. Es un deporte adaptado para personas con discapacidad física que, con el paso de los años, ha logrado estructurar procesos competitivos y posicionarse a nivel internacional. Hoy, Colombia figura como una de las selecciones destacadas en Sudamérica, junto a Brasil.

En A Vivir Que Son Dos Días, Jonathan Vargas, entrenador del equipo, explicó que este logro es resultado de un proceso de más de 25 años en el país y que esta será la tercera participación de Colombia en un Mundial.

El técnico también explicó que se trata de un deporte mixto, diseñado para personas con discapacidad física, que funciona bajo un sistema de clasificación funcional por puntajes, lo que permite equilibrar los equipos en competencia.

Jhonatan Vargas destacó además los retos que enfrenta la disciplina, especialmente en términos de recursos, ya que una silla especializada puede costar entre 70 y 80 millones de pesos, lo que marca una diferencia frente a otras selecciones con mayor inversión.

Aun así, Colombia se mantiene competitiva y continúa consolidando su proceso deportivo, con el objetivo de ubicarse entre las mejores selecciones del mundo en el próximo campeonato.

El Mundial de Rugby en Silla de Ruedas se disputará del 15 al 24 de agosto en São Paulo, Brasil, con la participación de las 12 mejores selecciones del mundo.