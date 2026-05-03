Simón Cifuentes, de 13 años, conquistó el Radio City Music Hall junto a Carlos Vives

Simón Cifuentes, con tan solo 13 años, ya se perfila como un talentoso multiinstrumentista. Tanto así, que recientemente se presentó junto a Carlos Vives en el icónico Radio City Music Hall.

En una charla con A Vivir Que Son Dos Días, Simón destacó el honor que significó compartir escenario con un artista tan importante e interpretar una canción tan representativa para los colombianos en el exterior como La tierra del olvido.

El joven músico contó que fue el propio Carlos Vives quien le extendió la invitación, luego de conocerse un año antes. A partir de ahí, realizaron un arreglo especial de la canción: inició con un solo de contrabajo, luego pasó al cuatro, instrumento colombo-venezolano y finalmente al piano en una versión salsera. Esta versatilidad le valió el apodo de “las cuatro manos”.

Simón asegura que las emociones vividas son difíciles de describir y resalta la calidad humana del equipo, incluso, compartió escenario con Sergio George, uno de los productores más reconocidos de la música latina.

Su madre, María Escobar, expresó su orgullo al verlo comenzar a cumplir sus sueños. Además, destacó lo especial que fue vivir su primer concierto de Carlos Vives, un artista que, según ellos, une a los colombianos dentro y fuera del país.

Finalmente, Simón tiene claro su camino: quiere seguir creciendo en la música. Disfruta del jazz, la música latina y los sonidos colombianos, convencido de que todos los géneros pueden fusionarse. Próximamente lanzará dos proyectos: uno de salsa con un artista invitado y otro enfocado en el jazz.