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03 may 2026 Actualizado 17:37

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BIME Bogotá 2026: el encuentro que conecta a la industria musical llega con más de 50 artistas

Del 5 al 7 de mayo, Bogotá será sede de una nueva edición de BIME, un mercado musical que reunirá artistas, empresarios y actores clave de la industria en un espacio de conciertos, negocios y formación.

BIME Bogotá 2026: el encuentro que conecta a la industria musical llega con más de 50 artistas

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BIME es un mercado musical que nació en Bilbao, España, y que desde hace cinco años se realiza en Colombia, consolidándose como un punto de encuentro entre Europa y América Latina. Este tipo de eventos no solo incluye presentaciones en vivo, sino también espacios de conversación, ruedas de negocio y oportunidades para que proyectos musicales crezcan dentro de la industria.

En A Vivir Que Son Dos Días, Camilo Vega, Director regional para Altafonte, explicó que la selección de artistas responde a un proceso de curaduría riguroso. Dónde se presentaron propuestas con anticipación y hay comités que revisaron los artistas para lograr un line-up de esta magnitud.

El evento está diseñado tanto para profesionales como para el público interesado en la música.

También, durante estos días se desarrollan paneles, conversatorios y espacios de networking donde artistas y managers pueden presentar sus proyectos a tomadores de decisión.

El BIME se ha convertido en un puente entre continentes, atrayendo a representantes de la industria musical de Europa y América Latina. Esto permite que músicos colombianos y de la región accedan a nuevas oportunidades y conexiones internacionales.

La programación también incluye una amplia oferta de conciertos y actividades culturales, con la participación de más de 50 artistas nacionales e internacionales, consolidando el evento como una vitrina para la diversidad musical.

BIME Bogotá 2026 se realizará del 5 al 7 de mayo en la Universidad EAN y el Centro Felicidad (CEFE) de Chapinero, con entradas disponibles en diferentes categorías para el público interesado en vivir esta experiencia musical.

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