“Squatters”: un documental sobre memoria, resistencia y hogar en la Nueva York olvidada

Catalina Santamaría presenta Squatters su nuevo proyecto audiovisual, en el que narra la historia detrás de edificios abandonados en Nueva York y su transformación en hogar para distintas comunidades.

En una entrevista con A Vivir Que Son Dos Días, Catalina Santamaría, realizadora audiovisual, habló sobre este documental y explicó que el término squatters hace referencia a la ocupación de espacios abandonados.

El proyecto relata la historia de dos edificios ubicados en el Lower East Side de Manhattan a finales de los años 80, mostrando el proceso que permitió convertirlos en vivienda para varias familias, una historia que se extiende hasta 2021.

Catalina destacó que la recopilación de archivos audiovisuales fue compleja. Sin embargo, gracias al uruguayo Gabriel Gorostiza, quien contaba con varios registros, el proyecto comenzó a tomar forma. A esto se sumó su propio banco de imágenes de cuando llegó a Nueva York en los años 90, así como material fotográfico recolectado durante las entrevistas realizadas para el documental.

Además, Orlando Godoy, tras ver el cortometraje, le comentó que junto a Héctor Quintana tenían material audiovisual de la reconstrucción de Puerta 10. Posteriormente, durante el proceso de producción, Catalina conoció a otras personas que también conservaban registros, como material de Umbrella House, lo que permitió enriquecer aún más el relato visual con imágenes y videos inéditos.

El estreno de Squatters / Okupas será el próximo jueves 7 de mayo a las 6:30 p.m. en el Centro Cultural Skandia, ubicado en la Avenida 19 #109A-30, con entrada libre.