Ever Mercado gana el World Press Photo con Manacillos, un retrato de resistencia y memoria del Pacíf

En una entrevista con A Vivir Que Son Dos Días, Mercado destacó la relevancia de este reconocimiento, considerado uno de los más importantes en el mundo del fotoperiodismo. El fotógrafo explicó que participar en este concurso exige una trayectoria sólida y experiencia en el campo. Luego de haber sido jurado del certamen, Erika Piñeros lo motivó a postularse. Actualmente, su labor consiste en identificar talentos y alentarlos a participar. Ever asegura que se trata de uno de los concursos más exigentes a nivel global.

Sobre su obra, el fotógrafo explica que “Manacillos: un retorno a la vida” narra la protección cultural ancestral y territorial en medio del contexto del conflicto armado en Colombia. Al mismo tiempo, documenta una celebración de Semana Santa que se realiza en Juntas, un corregimiento ubicado a entre seis y diez horas en lancha desde Buenaventura.

Esta comunidad tiene sus raíces en los procesos de colonización y en la llegada forzada de poblaciones afrodescendientes desde África, lo que generó una ruptura en su identidad cultural. Sin embargo, en su camino hacia la libertad, sus habitantes transformaron las creencias impuestas durante la colonia, integrando sus tradiciones africanas con elementos del catolicismo occidental, dando lugar a una expresión cultural única.

Durante más de tres décadas de conflicto armado en Colombia, muchas personas se han visto obligadas a desplazarse de este territorio, considerado estratégico. No obstante, durante estas festividades en Juntas se da un fenómeno especial: las familias regresan para reencontrarse en lo que se conoce como un “pacto silencioso”.

Ever Mercado también reflexiona sobre la falta de visibilidad de estas comunidades en los medios de comunicación, señalando que esto motiva a sus habitantes a destacar y trabajar por el reconocimiento de su territorio. Para él, resulta preocupante que lugares como Juntas del Río Yurumanguí sigan siendo desconocidos, a pesar de su riqueza cultural y natural, incluyendo uno de los pocos ríos que aún conserva agua potable en la región.