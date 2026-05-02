FILBo 2026: diversidad de historias, música y talento para toda la familia

En una charla con A Vivir Que Son Dos Días, participaron María Claudia Parias, directora del Instituto Distrital de las Artes, quien habló sobre el lanzamiento del libro “Rock al Parque: 30 años. Bogotá y las voces de la trasescena”; Felipe Opazo, director de ProChile, quien resaltó la importancia de esta edición de la feria para el comercio internacional; y Diana Muñoz junto a su hijo Alejandro, autores del libro “De paseo con el abuelo”.

Rock al Parque cumple 30 años y, como parte de esta celebración, se presenta en la FILBo “Rock al Parque: 30 años. Bogotá y las voces de la trasescena”, una obra que recopila historias, anécdotas y momentos únicos de este, el festival de rock más importante de Latinoamérica. María Claudia Parias destacó que no fue una tarea fácil, pero, de la mano de Idartes y la Alcaldía Mayor de Bogotá, el proyecto fue confiado a la musica e historiadora Tatiana Duplat, quien conoce de primera mano la relevancia de la música y del festival para la ciudad.

Por su parte, Felipe Opazo lidera la delegación que representa a Chile en esta edición de la FILBo. Bajo el lema “El Año de la Mitología en Chile: eco de las palabras compartidas”, se presenta una colección de más de 260 títulos que reflejan la identidad chilena a través de relatos ancestrales y contemporáneos. Ubicado en el pabellón internacional, stand 1803A, este espacio ofrece una experiencia inmersiva para que los asistentes se conecten con los mitos y la tradición oral del país.

Uno de los protagonistas más llamativos de esta edición es Alejandro Poveda, quien podría ser el escritor más joven de la feria. Con tan solo cinco años, decidió plasmar las anécdotas vividas con su abuelo en su libro “De paseo con el abuelo”. La idea nació cuando tenía apenas tres años y medio, y aunque el proceso de ilustración tomó más tiempo del esperado, el resultado ya se puede conocer en el pabellón 17, stand 1821A.

Sin duda, un plan imperdible para este fin de semana el último de la FILBo y estará disponible hasta el lunes 4 de mayo, con actividades inmersivas, firmas de libros y encuentros con autores para toda la familia