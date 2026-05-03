Beto y Chinga serían los responsables del asesinato de un hombre en medio de un robo en Ibagué

Ibagué

Caracol Radio conoció que por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra Breiner Alejandro Padilla y Jaider Antonio Pérez, señalados de asesinar a un hombre a quien pretendían hurtarle un bolso en un barrio de Ibagué.

Las capturas fueron materializadas mediante una diligencia de registro y allanamiento realizada en el barrio Santa Rita, así como una notificación en la Permanente Central, en cumplimiento de órdenes judiciales emitidas por el Juzgado Segundo Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Ibagué.

En medio de la audiencia de legalización de captura un fiscal de la Seccional Tolima les imputó los delitos de homicidio y hurto calificado, ambas conductas agravadas. Los procesados no aceptaron los cargos.

Los hechos por los que fueron judicializados ocurrieron el pasado 16 de enero, en vía pública del barrio Villa Prado de Ibagué, donde estos dos hombres, presuntamente interceptaron a un ciudadano, de 60 años, para apoderarse de un bolso en el que llevaba sus objetos personales. Los presuntos agresores lo golpearon con un objeto contundente en la cabeza, lo que le causó la muerte en el lugar.

La Policía Metropolitana de Ibagué reveló que uno de los judicializados identificado como Breiner Alejandro Padilla alias ´Beto´, tiene 37 anotaciones judiciales y era quien presuntamente tenía atemorizada a la comunidad en el barrio Santa Rita.

Por otra parte, el segundo capturado corresponde al nombre de Jaider Antonio Pérez Ríos de 23 años, conocido como alias ´Chinga´, quien registra 5 anotaciones judiciales.

Dato: los dos sujetos fueron enviados a un centro de reclusión mientras avanza el proceso judicial.