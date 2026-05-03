ANT recupera predio Santa Elena en Baraya por incumplir fines de la reforma agraria

Neiva

La Agencia Nacional de Tierras acompañó la diligencia adelantada por la Subdirección de Administración de Tierras de la Nación para la aprehensión material del predio Santa Elena. Este bien hace parte del Fondo de Tierras y fue entregado en diciembre de 2024.

Se evidenció explotación por terceros y un fuerte arraigo a la ganadería por personas que no hacen parte de la también se reportaron conflictos sociales y ambientales que obligaron a la entidad a intervenir.

Lester Garrido, coordinador de la ANT, en el Huila, comento que “el predio Santa Elena, ubicado a 3 minutos del casco urbano de Baraya, tiene 666 hectáreas. En 2024 fue entregado a una organización que representaba a 31 familias campesinas. Tras la recuperación, la ANT propuso que las familias no vinculadas a las irregularidades recibieran el predio de forma individual".

En la diligencia se encontró un contrato firmado por el señor Ramiro Cardoso con un tercero para el pastoreo de 70 animales. Dicho acuerdo no contaba con aprobación ni supervisión de la ANT. Además, se hallaron más animales de otros propietarios y denuncias por tala de guadua.