Alerta humanitaria por combates entre grupos armados en zona rural de Segovia

Segovia, Antioquia

En la vereda Altos de Manila, zona rural del municipio de Segovia, en el nordeste de Antioquia, se registran intensos enfrentamientos entre grupos armados ilegales desde la tarde del sábado 2 de mayo.

De acuerdo con la comunidad, las detonaciones de explosivos y ráfagas de fusil se han prolongado por varias horas en medio de combates entre los grupos al margen de la ley, lo que ha generado temor y zozobra entre la población civil.

Fuentes militares señalaron que ante la situación, unidades del Ejército Nacional se desplazaron hacia la zona para atender la emergencia; sin embargo, también habrían sido atacadas por los grupos armados en medio de las operaciones.

Además, la Personería de este municipio señaló que la fuerza pública intensificó su presencia en el sector de Cancha Manila para robustecer los operativos de control en el territorio.

Organizaciones sociales rechazaron los hechos y alertaron sobre las graves afectaciones humanitarias que dejan los enfrentamientos. La Mesa Humanitaria de Derechos Humanos en Antioquia advirtió que la disputa territorial podría provocar el desplazamiento de varias familias hacia otras veredas y el casco urbano de Segovia, mientras que otras permanecen confinadas por temor a quedar en medio del fuego cruzado.

Las organizaciones hicieron un llamado urgente a las autoridades para reforzar la presencia institucional en el territorio y adoptar medidas que garanticen la protección de la población civil.