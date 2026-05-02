UNGRD entregó cinco obras de reducción del riesgo en Antioquia con una inversión de 61 mil millones

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) entregó cinco obras de reducción del riesgo en diferentes municipios de Antioquia, con una inversión de $61.420 millones de pesos, que beneficiarán a más de 353.000 personas.

Las obras se realizaron en Jericó, Itagüí, Donmatías, Belmira y Girardota

Según afirma la entidad, estas obras tienen como propósito reducir el riesgo por movimientos en masa, inundaciones, socavación y avenidas torrenciales.

“Las entregas se realizaron con la participación de autoridades locales y representantes del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Antioquia (DAGRAN)”, aseguró la Unidad.

En Jericó, en los sectores “Los Aguacates” y “La Comba”, se ejecutaron obras por $17.138 millones para la estabilización de taludes.

En Itagüí, la intervención en varias quebradas alcanzó una inversión de $18.664 millones. Las obras incluyen estructuras hidráulicas, canales y un puente peatona

En Donmatías, la intervención superó los 300 metros sobre la quebrada, con muros de contención y las obras de control de socavación que, según la entidad, reducen el riesgo para 22.243 habitantes.

En el norte del departamento, Belmira cuenta ahora con más de 1.016 metros de muros en concreto reforzado sobre el río Chico. Estas obras incluyen drenajes y estabilización del terreno.

Finalmente, en Girardota, en la vereda “Mangarriba”, se ejecutaron obras de estabilización de taludes, instalación de pilotes y sistemas de manejo de aguas protege que, según la unidad, busca proteger a 900 personas frente a deslizamientos.