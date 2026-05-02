Un nuevo caso de secuestro en el Catatumbo

Norte de Santander.

Un nuevo hecho de inseguridad se registró en el Catatumbo, luego de que un hombre fuera secuestrado en la vía que comunica a Cúcuta con Sardinata, un corredor donde persiste la presencia de grupos armados ilegales.

La víctima fue identificada como Yusmel Contreras, de 30 años, quien se movilizaba junto a su hermano en una camioneta con destino a la capital nortesantandereana, tras finalizar su jornada laboral.

Según la información preliminar, los dos hombres fueron interceptados por varios sujetos fuertemente armados que habrían instalado un retén ilegal sobre la vía.

En medio del hecho, los delincuentes obligaron a detener el vehículo y, posteriormente, hicieron descender a Contreras.

Acto seguido, el hombre fue subido a una motocicleta tipo GN, sin placa, en la que fue trasladado con rumbo desconocido, mientras su familiar quedó en el lugar sin poder evitar lo ocurrido.

El caso ha generado preocupación entre habitantes y transportadores debido a que en lo corrido de este año han aumentado los secuestros en este importante corredor vial.

Tras conocerse el secuestro, las autoridades desplegaron operativos en el área con el fin de ubicar a la víctima y dar con los responsables.