Tres muertos y un herido en hechos violentos en el área metropolitana de Cúcuta

Cúcuta.

Una noche marcada por la violencia se registró en el área metropolitana de Cúcuta y Villa del Rosario, donde se presentaron tres hechos que dejaron tres personas muertas y un hombre gravemente herido.

El primer caso corresponde a un doble homicidio con arma de fuego ocurrido en el barrio Aguas Calientes, en Cúcuta.

Según el reporte policial, una patrulla halló en la vía pública el cuerpo sin vida de un hombre con múltiples impactos de bala.

En el mismo hecho, otra persona identificada como Eder Sebastián Yaruro Hernández resultó herida y fue trasladada en una motocicleta a la Unidad Básica de La Libertad, donde posteriormente falleció debido a la gravedad de las lesiones.

En el lugar fue encontrada una motocicleta Suzuki, presuntamente abandonada.

Minutos más tarde, en el barrio Comuneros, también en Cúcuta, se registró un hecho relacionado con un presunto intento de hurto.

De acuerdo con la información oficial, un hombre identificado como Jhon Alejandro Neira Arévalo fue retenido y golpeado por la comunidad, luego de que, al parecer, intentara cometer un robo junto a otras tres personas que lograron huir.

En el sitio fue hallada una motocicleta incinerada.

El hombre fue trasladado inicialmente a un centro asistencial y posteriormente remitido al hospital universitario Erasmo Meoz por la gravedad de las lesiones.

El tercer hecho se presentó en el barrio Turbay Ayala, en jurisdicción de Villa del Rosario, donde un hombre fue atacado con arma cortopunzante en medio de una discusión.

La víctima, identificada como Jhonatan Alexander Fuentes Díaz, fue trasladada al hospital Jorge Cristo Sahium, donde falleció producto de una herida en el pecho.

Según versiones preliminares de la comunidad, el presunto agresor sería un hombre identificado como Dany Esneider Solano, quien habría huido del lugar en una motocicleta. Este señalamiento es materia de verificación por parte de las autoridades.