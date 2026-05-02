Supersalud solicita investigar al Fomag por presuntas irregularidades en el modelo de salud

Daniel Quintero, el nuevo superintendente nacional de Salud, solicitó abrir una investigación al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) con el fin de verificar presuntas irregularidades en el modelo de salud, específicamente en los docentes del sector público.

“Cumpliendo la orden del Presidente, abrimos investigación en el FOMAG. Vamos a revelar las irregularidades y a los responsables del manejo de los recursos de salud de nuestras maestras y maestros”, dijo Quintero en su cuenta de X.

Según Supersalud, la instrucción es adelantar esta investigación de manera “inmediata y prioritaria”, también buscan realizar una revisión de los procesos asociados a la administración del modelo, la contratación, la red de servicios, la entrega de medicamentos, las autorizaciones, la gestión de PQRS, auditorías, pagos y el flujo de recursos destinados a docentes, pensionados y beneficiarios.

“Revisión de los distintos actores que intervienen en la operación del sistema”: Supersalud

Entre la investigación que realizará Supersalud, también esta en planes revisar los distintos actores que intervienen en la operación del sistema, entre ellos esta Fiduprevisora S.A, como una de la administradora de los recursos del Fondo.

También, estará en revisión operadores, prestadores de servicios de salud, gestores farmacéuticos, interventorías y demás entidades vinculadas al Fomag.

Entre otras acciones, harán una matriz técnica de hallazgos y riesgos, la identificación de posibles irregularidades, la evaluación de eventuales traslados a los organismos de control competentes, como la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República.