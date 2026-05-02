Directora de Cortolima, Olga Lucía Alfonso, denuncia problemas de seguridad

Tolima

En medio de un evento realizado en el municipio de Chaparral, Tolima, la directora de la Corporación Autónoma Regional Cortolima, Olga Lucía Alfonso, advirtió que tiene dificultades de seguridad por lo que se le ha asignado un equipo de la Policía para su protección.

“Hemos tenido problemáticas de seguridad por eso ustedes ven que me acompaña un grupo de policías del GOES, tenemos dificultades de seguridad, nuestros funcionarios han sido detenidos en las carreteras”, dijo Olga Lucía Alfonso Ianini.

La directora de la Corporación Autónoma Regional del Tolima destacó que personas armadas ha detenido a los funcionarios de la entidad ambiental en carreteras del departamento situación que no ha pasado a mayores.

“Sí es una situación que tenemos que informar, estamos preparando los informes para remitir a las entidades competentes, nos preocupa, ustedes han visto lo que ha ocurrido con otros funcionarios en otras corporaciones del país, por ejemplo, en Cauca dos funcionarios murieron”, dijo la directora de Cortolima.

La situación de seguridad en Colombia es complicada: Olga Lucía Alfonso

La funcionaria aseguró que la seguridad está compleja lo que repercute en todo “He escuchado a la gobernadora y estoy absolutamente de acuerdo con ella con seguridad todo, sin seguridad nada”.

Finalmente, la directora de Cortolima aseguró que no sabe si la situación que afecta su seguridad y la de los funcionarios de la entidad ambiental tenga que ver con el trabajo articulado que se desarrolla con las autoridades para impactar a los grupos criminales que se apoderan del oro de manera ilegal en el sur del Tolima, pero destacó que ´La situación es compleja”.