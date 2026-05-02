Exgobernador del Valle del Cauca al parecer estaría delinquiendo desde prisión: Red de Veedurías

Juan Carlos AbadíaOtra denuncia fue publicada por la Red de Veedurías y esta vez, se trata del exgobernador del Valle del Cauca, Juan Carlos Abadía, quién al parecer, estaría delinquiendo desde la prisión, específicamente en la Escuela de Carabineros, Alejandro Gutiérrez.

Según la red de control, Diego Villar Cuellar sería el coronel que está detrás con conductas irregulares como visitas no autorizadas y usos de teléfonos.

Además, informan que, posiblemente, el exgobernador tendría comunicación con sus personas cercanas, como: Guadalupe Guerrero, secretaria general de EmCali, Diego Hau Caicedo, director Uaesp y Luz Adriana Zúñiga, quíen al parecer sería la que presiona a los funcionarios.

“La Red de Veedurías solicita que se investigue por parte de la Fiscalía General de la Nación, Juan Carlos Abadia, exgobernador del Valle del Cauca, estaría desde el abonado exigiendo entrega o direccionamiento de contratos estatales, nombramientos burocráticos, favorecimiento de terceros, Intervención en decisiones administrativas, alineamiento político con intereses particulares”, dijo Pablo Bustos, presidente de la Red de Veedurías.

Agregaron que en esta denuncia, también sale a la luz los números y nombres de presuntos vínculos con servidores públicos con quiénes, al parecer, esta realizando acuerdos.

“Se ponen en conocimiento los números de abonados telefónicos y los nombres de algunos presuntos vínculos con servidores públicos con quienes se estarían fraguando presiones”, afirmó la red.