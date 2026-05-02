Orquestas huilenses ya tienen escenario en la Calle del Festival versión 65

Neiva

Estas agrupaciones, que representan el talento musical de la región, serán protagonistas en uno de los espacios más tradicionales de las festividades sampedrinas. Su participación busca llenar de ritmo y alegría este escenario, resaltando la riqueza cultural del departamento.

La Gobernación del Huila, a través de la Secretaría de Cultura Departamental y con el apoyo de Corposanpedro, confirmó la selección de tres orquestas huilenses que harán parte de la programación oficial de la Calle del Festival, en la versión 65 del Festival del Bambuco en San Juan y San Pedro 2026.

la secretaria de Cultura, Liliana Quimbaya, comento que “el proceso de selección se desarrolló mediante balotaje el pasado 29 de abril, entre 10 orquestas previamente elegidas en la convocatoria 07 de 2026. La jornada se cumplió en la Biblioteca Departamental Olegario Rivera, con la presencia de la secretaria de Cultura”.

La programación quedó definida así: viernes 26 de junio, Orquesta El Clan Mayor; sábado 27 de junio, Evolution Orquesta; y domingo 28 de junio, Orquesta La Novedad, todas a las 8:00 de la noche. Las autoridades destacaron la participación de las agrupaciones y reiteraron su compromiso con la promoción del talento local.