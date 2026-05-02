Operación Armagedón golpea a la disidencia de las Farc en Norte de Santander. / Foto: Policía.

Norte de Santander.

En una operación de alto impacto contra estructuras armadas ilegales, la Policía Nacional, en coordinación con el Ejército y la Fiscalía, ejecutó la denominada operación ‘Armagedón’ en zona rural de El Zulia, logrando la captura de cuatro presuntos integrantes del GAO-r Frente 33 de la disidencia de las Farc y la aprehensión de un menor de edad, señalados de dinamizar la violencia en esta región del departamento.

El procedimiento se llevó a cabo en el corregimiento Ye de Astilleros, tras un trabajo articulado de inteligencia e investigación criminal, que permitió ubicar a esta comisión armada enviada por el Bloque Magdalena Medio y que operaba bajo las órdenes de alias ‘Richard Suárez’, identificado por las autoridades como cabecilla financiero de la estructura. Según las investigaciones, su objetivo era consolidar control territorial, fortalecer economías ilícitas y avanzar hacia la zona de frontera.

El director de la Policía Nacional, general William Rincón Zambrano, calificó el resultado como un golpe contundente contra esta organización.

“Le seguimos cumpliendo al país con dignidad, hemos capturado a cuatro integrantes de esta estructura y aprehendido a un menor responsable de dinamizar la violencia en esta región. Con esta acción se logró “neutralizar una amenaza directa contra la comunidad”, afirmó.

De manera preliminar, las autoridades establecieron que los capturados estarían implicados en al menos diez homicidios, incluida una masacre registrada en El Zulia, así como en acciones de intimidación a la población mediante grafitis y panfletos.

Además, adelantaban planes para interceptar vehículos cisterna, hurtar combustible, extorsionar a conductores e incinerar automotores, lo que representaba un riesgo directo para la seguridad y la economía regional.

Durante la operación fueron incautadas seis armas largas -entre ellas un fusil AK-47-, una pistola, munición, proveedores, chalecos balísticos, material de intendencia, elementos alusivos a las Farc y una motocicleta, lo que evidencia la capacidad logística y operativa de esta comisión armada.

Por su parte, el comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta, coronel Libardo Ojeda, destacó la dimensión del operativo y su alcance institucional.

“Es quizá la operación más grande que se ha realizado en el presente año en la Policía Metropolitana de Cúcuta. Estas acciones fueron posibles gracias a información suministrada por la comunidad”, señaló.

El oficial agregó que este resultado envía un mensaje directo a alias ‘Richard Suárez’ y a las estructuras que buscan posicionarse en el área metropolitana.

“No vamos a descansar. Continuaremos con operaciones conjuntas hasta capturar a los demás integrantes. Al menos cuatro hombres más, provenientes del Frente 37 del Magdalena Medio, están siendo buscados por su presunta participación en hechos violentos recientes”, advirtió.

Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que asumirá el proceso judicial por delitos como concierto para delinquir, homicidio y otras conductas asociadas a la actividad de este grupo armado.