Neiva fortalece la prevención vial con observatorio en tiempo real

Neiva

Con esta iniciativa se busca mejorar la planeación y ejecución de estrategias en materia de movilidad y prevención. El micrositio se convierte en un instrumento fundamental para el análisis de datos y la toma de decisiones orientadas a la reducción de la siniestralidad vial.

Los usuarios podrán consultar información en tiempo real sobre el comportamiento de los accidentes en la ciudad. Los datos estarán disponibles por comunas, corregimientos y barrios, así como en horarios específicos. También se podrá filtrar la información por género, edad y tipo de infractor.

Según Edna Jhoana Cruz, secretaria de movilidad de Neiva, comentó que “de igual manera, la plataforma permitirá hacer seguimiento continuo a la evolución de la siniestralidad en Neiva. Esto facilitará evaluar el impacto de las políticas públicas implementadas en seguridad vial. La información será útil tanto para las autoridades como para la comunidad en general. El objetivo es generar acciones oportunas basadas en evidencia.

Las autoridades invitaron a la ciudadanía a ingresar a la página oficial www.alcaldianeiva.gob.co. Allí, en el micrositio del Observatorio de Seguridad Vial, podrán interactuar con esta herramienta digital. La plataforma estará disponible las 24 horas del día, brindando acceso permanente a la información.