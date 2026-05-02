Judicializan a mujer que aceptó haber estafado a más de 10 personas en procesos de remate de bienes

Un juez envió a prisión domiciliaria a Judith Jay Cuervo, una abogada que aceptó cargos tras haber estafado a 15 personas en departamentos como Antioquia y Valle del Cauca con falsas promesas de ayuda para ser favorecidos en procesos de remate de bienes.

De acuerdo con la investigación del ente de control, la mujer simulaba tener influencias en entidades públicas y juzgados con el fin de hacerle creer a las víctimas que podía ayudarles para hacerse con las propiedades en oferta.

“Las víctimas consignan la suma de 64 millones de pesos a la señora Judith Jay Cuervo a la cuenta de ahorros. (...) La señora desapareció con dicho dinero lo que generó que las víctimas se dirigieran a los referidos juzgados quienes indicaron que no se estaban llevando a cabo esos remates” indicó el fiscal en audiencia.

Fueron por lo menos 12 casos de estafa en los que la mujer solicitó consignaciones a sus cuentas bancarias con el fin de finiquitar la compra de fincas y viviendas ubicadas en zonas urbanas, gestionar fichas catastrales y agilizar trámites en juzgados.

“Después de varios días perdía contacto con los ciudadanos que creían en sus servicios, no devolvía los recursos que le confiaban ni entregaba las propiedades prometidas” señaló la Fiscalía.

Las pesquisas del ente investigador permitieron descubrir que la abogada era reincidente en la comisión del delito de estafa. Según sus antecedentes, por actividades similares cometidas en Antioquia la mujer ya había sido condenada a cerca de 4 años de cárcel por un juez de Marinilla.