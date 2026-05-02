Identifican al autor intelectual de múltiples homicidios en el municipio de El Espinal, Tolima

Tolima

En medio de una visita al municipio de El Espinal, Tolima la gobernadora, Adriana Matiz, reveló avances de las investigaciones contra los autores intelectuales de los asesinatos en la segunda población del departamento.

La mandataria seccional indicó que en la última semana se han logrado capturas clave dentro de las investigaciones por los recientes homicidios ocurridos en el municipio de El Espinal, lo que ha permitido avanzar de manera significativa en el esclarecimiento de estos hechos.

“Esta semana ha habido capturas muy importantes y ya tenemos serios indicios del autor intelectual de todos estos homicidios que han venido ocurriendo allí en el municipio de El Espinal”, aseguró la gobernadora.

A la vez indicó que “Muy pronto vamos a dar razón de ese autor intelectual porque ya autores materiales se han capturado varios y uno de ellos ya habló y nos contó quién ese autor intelectual y estamos ahí detrás de esa organización que tanto daño ha causado”.

De acuerdo con la información entregada, varias de las personas capturadas ya estarían colaborando con las autoridades; aportando detalles clave que han permitido identificar la estructura criminal detrás de estos hechos violentos que nuevamente dispararon el índice de homicidios en esta población.

Caracol Radio conoció que las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer estos hechos violentos y desarticular la organización que estaría detrás de los homicidios.