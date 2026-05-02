“Hay un equipo honesto en el Fomag luchando contra la corrupción”: Carlos Carrillo a Petro

En el marco del Día del Trabajo, el presidente Gustavo Petro ordenó al superintendente de Salud, Daniel Quintero, que en un plazo de 15 días le entregue el listado completo de funcionarios implicados en presuntos hechos de corrupción en el FOMAG.

Ante esta orden del presidente, Carlos Carrillo, director de la UNGRD, cuestionó de inmediato esta decisión asegurando que el fondo tiene un “equipo capaz y honesto”.

“Presidente, ya hace meses en el Fomag hay un equipo capaz y honesto nombrado por usted, ese equipo está haciendo denuncias y luchando una guerra contra la corrupción”, dijo Carrillo en su cuenta de X.

“Quintero llegará al Fomag a hacer show y a ganar indulgencias con padrenuestros ajenos”: Carrillo

A propósito, el director de la UNGRD, Carlos Carrillo, lanzó una fuerte crítica al nuevo superintendente, Daniel Quintero, afirmando que llegará al Fondo a “hacer show y ganar indulgencias con padrenuestros ajenos" reiterando que, “nadie en el país va a creer que quien tuvo cuotas en la UNGRD de Olmedo López es un adalid anticorrupción”.