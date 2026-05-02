Gobernadora del Chocó denuncia escalada terrorista del ELN con drones: 2 policías heridos

La gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba-Curi, denunció una escalada terrorista del ELN con drones en el municipio de Río Iró, donde en las últimas horas se han registrado 6 acciones con 5 detonaciones, que dejan dos patrulleros de la Policía Nacional heridos por explosivos.

“En este momento el ELN ataca con drones la estación de policía de Santa Rita, cabecera municipal de Río Iró. Al momento tenemos dos patrulleros de la Policía Nacional heridos por los explosivos”, advirtió la mandataria.

La gobernadora precisó que “6 acciones con 5 detonaciones, afectando la humanidad de los miembros de la fuerza pública y la estructura de la estación”, lo que evidencia la intensidad de la ofensiva en esta zona del país.

Además, alertó que “es repetitivo el uso de esta modalidad contra Río Iró, sus autoridades y sus comunidades”, y fue enfática en que “las medidas ordinarias ya no dan abasto frente a esta arremetida criminal que pone en jaque la seguridad y la tranquilidad de la ciudadanía.”

La situación se mantiene en desarrollo en este municipio del Chocó.

De acuerdo con un reporte oficial de la Policía, el primer evento se registró hacia las 3:25 de la tarde, cuando un artefacto explosivo improvisado (AEI) fue lanzado desde un dron contra las instalaciones de la estación de Santa Rita.

Posteriormente, hacia las 5:05 p.m. ya se contabilizaban cinco detonaciones, además de un sexto artefacto que habría caído en el patio trasero de la estación y está por ser verificado.

El informe preliminar detalla que los uniformados lesionados son:

Mayor César Augusto Jerez Ballén, comandante de la estación, quien presenta herida en el cuello por esquirlas.

comandante de la estación, quien presenta herida en el cuello por esquirlas. Patrullero Heiler Chaverra Perea, secretario de la estación, con herida en la pierna izquierda por esquirla.

Ambos están siendo evaluados para determinar la gravedad de las lesiones.