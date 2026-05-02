Ejército desmanteló una de las principales fábricas de explosivos de las disidencias en el Cauca

El Tambo, Cauca. Una de las principales fábricas de explosivos de las disidencias de las Farc fue ubicada y desmantelada por tropas del Ejército Nacional en el sur del departamento, en medio de operaciones adelantadas en el cañón del Micay.

El hallazgo se registró en el corregimiento La Emboscada, zona rural de El Tambo, Cauca, donde las tropas llegaron hasta un punto utilizado como centro de fabricación y almacenamiento de material explosivo.

En el lugar fueron encontrados tres cilindros con cerca de 150 kilos de explosivos, y 75 artefactos explosivos improvisados que estaban listos para ser instalados en posibles atentados terroristas.

También fueron incautados 600 metros de cable, 26 detonadores, dispositivos de radiofrecuencia, una batería de vehículo y otros elementos utilizados para la activación de cargas explosivas de manera remota.

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De acuerdo con inteligencia militar, el material pertenecería a la estructura Carlos Patiño, de las disidencias de las Farc, al mando de alias “Iván Mordisco”, y sería utilizado para atacar a la Fuerza Pública y la población civil en el suroccidente del país.

El coronel Jesús María Garzón López, comandante de la Fuerza de Despliegue Rápido N.° 4 del Ejército Nacional, confirmó que la magnitud del material encontrado evidencia la capacidad de esta estructura para fabricar explosivos de forma sistemática, lo que mantiene en riesgo a las comunidades del cañón del Micay, una de las zonas más afectadas por el conflicto en el Cauca.

Según el alto oficial, “este esfuerzo logra bloquear las actividades delictivas de estas estructuras, que se suman a las acciones realizadas en el último mes y a la escalada terrorista que la estructura de Iván Mordisco está ejecutando en el departamento del Cauca”.

El coronel agregó que en los últimos días también se han neutralizado otros elementos utilizados para atentar en la región.

“Sumado a estos esfuerzos, hemos logrado desactivar motocicletas cargadas con explosivos, bolsos acondicionados y otros elementos, afectando su capacidad para construir nuevos artefactos”.

Este resultado afecta directamente las capacidades logísticas y terroristas de esta estructura ilegal, en medio de la escalada de violencia que enfrenta el Cauca.

El Ejército mantiene las operaciones en la zona y reiteró el llamado a la comunidad para entregar información que permita prevenir nuevos hechos de violencia.