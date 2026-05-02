Desarticularon organización que estafaba con la compra y venta de carros en Ibagué y otras ciudades

Ibagué

La Fiscalía General de la Nación entregó detalles de la operación que se realizó contra una organización delincuencial que, con la fachada de cocesionarios legalmente constituidos, que funcionaban por cortos periodos de tiempo en el norte de Bogotá, atraían a interesados en cambiar sus carros por modelos nuevos, y con falsas compraventas se apoderaban de los ahorros y automotores que les confiaban.

En medio de la investigación se logró recaudar los elementos materiales probatorios que pusieron en evidencia las maniobras ilícitas y 12 eventos delictivos ocurridos entre 2023 y 2026, en Bogotá e Ibagué, Tolima. Además de afectaciones económicas para las víctimas por más de $1.000 millones.

Los detenidos en esta operación fueron identificados como Diever Gaviria Parra, posible articulador del grupo ilegal; Jonathan Yesid Hernández Ortega; Jhon Alexander Gaviria Parra y Luisa Fernanda Torres Vargas, quienes serían los encargados de contactar personas interesadas en renovar sus vehículos y convencerlas de dejar los bienes para supuestamente asegurar el negocio, cuando en realidad los vendían a terceros y posteriormente desaparecían.

“En poder de uno de los detenidos se encontraron 287 teléfonos móviles de gama alta reportados como hurtados, equipos de cómputo, documentos de identidad pertenecientes a otras personas, tarjetas bancarias y dinero en efectivo”, indicó la Fiscalía.

En medio de las audiencias de legalización de captura una fiscal de la Estructura de Apoyo (EDA) de la Seccional Bogotá les imputó, de acuerdo posible participación en las conductas conocidas, los delitos de concierto para delinquir, estafa agravada, hurto calificado y agravado, receptación, falsedad personal y uso de documento falso.

Dato: los procesados no aceptaron cargos y deberán cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.