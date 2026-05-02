Convocan marcha contra la violencia y el secuestro en Ocaña

Norte de Santander.

En medio del panorama de orden público que enfrenta Ocaña, el alcalde Emiro Cañizares anunció la convocatoria a una movilización ciudadana para rechazar la violencia y los secuestros en la región.

El mandatario confirmó a Caracol Radio que la jornada se llevará a cabo el próximo lunes 4 de mayo y tendrá como propósito enviar un mensaje contundente a los actores armados.

“El próximo lunes la sociedad civil se moviliza en Ocaña a decirle a los violentos: no más, no más violencia, no más secuestros”, expresó.

Cañizares señaló que esta iniciativa busca unir a la ciudadanía frente a los hechos que vienen afectando la tranquilidad del municipio.

“La sociedad civil se moviliza a decirle a los violentos no más”, reiteró.

La convocatoria se da en un contexto de preocupación por recientes hechos de inseguridad en esta zona del Catatumbo, lo que ha motivado a las autoridades y a la comunidad a promover espacios de rechazo colectivo frente a la violencia.

Desde la administración municipal se espera una participación masiva y pacífica, en una jornada que pretende visibilizar el clamor ciudadano por mejores condiciones de seguridad y el respeto por la vida en el territorio.