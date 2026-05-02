Comunidad del Catatumbo pide pruebas de vida de tres ciudadanos secuestrados

Norte de Santander.

A través de un comunicado público, la Asociación de Juntas de Acción Comunal (Asojuntas) de la zona 4 de La Gabarra, en jurisdicción de Tibú, elevó un llamado urgente ante la retención de varios ciudadanos en esta región del Catatumbo, situación que mantiene en incertidumbre a sus familias y a toda la comunidad.

En el documento, la organización comunitaria solicitó a los actores armados que tendrían en su poder a estas personas que informen sobre su estado y garanticen su integridad.

“Solicitamos de manera respetuosa, pero firme, a los grupos o actores armados que tengan en su poder a los ciudadanos, que se pronuncien oficialmente sobre su estado y situación actual”, señala el comunicado.

Las personas mencionadas son Jonatan Pavel Santa Estrada, odontólogo y residente en el barrio Once de Noviembre; Carmen Arelys Becerra, líder comunal de la vereda San José; y Jesús Emilio Ortiz Carvajal, habitante del asentamiento Pueblo Nuevo.

La organización también pidió la entrega de pruebas de supervivencia recientes, argumentando que la falta de información incrementa la angustia de sus allegados.

“El silencio solo profundiza el dolor y la zozobra de madres, hijos y amigos que esperan noticias”, advierten.

En el pronunciamiento, Asojuntas insistió en el respeto por la vida y la aplicación de las normas del Derecho Internacional Humanitario.

“Instamos a que se les garantice el derecho fundamental a la vida y el trato digno”, recalcaron.

Además, la comunidad enfatizó que La Gabarra es un territorio que busca vivir en paz, pese a las condiciones de violencia que persisten en la región.

“Reiteramos que es un territorio de gente trabajadora y resiliente que anhela vivir sin el peso de la incertidumbre”, expresaron.

Finalmente, la organización hizo un llamado a que se generen canales de comunicación que permitan aliviar la tensión y avanzar hacia soluciones humanitarias, en medio de un contexto de seguridad que sigue siendo complejo en esta zona del Catatumbo.