Centro recreacional Playa Hawai de Ibagué advierte estafas a sus clientes con portal falso

Actualmente, Playa Hawai Ibagué ofrece a los interesados en disfrutar de un espacio diferente y único, cinco piscinas entre ellas la pisci-playa más grande de Colombia, siete restaurantes, senderos ecológicos, zona de camping y hotel; convirtiéndose así, en el lugar obligado para el disfrute de propios y turistas.

Ibagué

Propietarios de la empresa operadora del parque recreativo Playa Hawai ubicado en Ibagué denunciaron a través de redes sociales que inescrupulosos están suplantando la página web del establecimiento, para estafar en internet con paquetes turísticos.

Según Angela María de la Pava, gerente de la empresa operaciones y servicios turísticos S.A.S., detectaron que inescrupulosos montaron la página web con el dominio playahawaicolombia.com desde la que están vendiendo paquetes turísticos, lo que resulta siendo una estafa.

“Hemos detectado que nos han suplantado nuestra pagina web que queremos advertirles a todos que por favor tengan mucho cuidado que verifiquen antes de comprar que sean nuestros canales oficiales”, dijo Angela María de la Pava.

La gerente de la compañía operadora de este parque recreacional aseguró que la única página oficial es www.playahawai.com “La página web que es falsa y está tratando de estafar a nuestros clientes es www.playahawaicolombia.com”.

Finalmente, Angela María de la Pava, representante de esta empresa, aseguró que han instaurado las denuncias respectivas ante las autoridades competentes para que actúen y eviten que personas sean engañadas con este falso dominio que vende supuestos planes turísticos para el centro recreacional Playa Hawai en Ibagué.|