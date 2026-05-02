Asesinan en Honda, Tolima a Juan Diego Moreno, hijo de un concejal de Guaduas, Cundinamarca

Tolima

Las autoridades investigan un caso de homicidio que se registró en la madrugada de este sábado 2 de mayo en un establecimiento de comercio ubicado en la denominada zona rosa del municipio de Honda al norte del Tolima.

En el hecho resultó herido un joven identificado como Juan Diego Moreno Urbina quien se encontraba compartiendo con algunos amigos cuando fue atacado con un arma de fuego por personas que aún no han sido identificadas.

Aunque Juan Diego Moreno Urbina alcanzó a ser trasladado al Hospital San Juan de Dios del municipio de Honda, los médicos de turno no lograron salvarle la vida debido a la gravedad de las heridas.

Caracol Radio conoció que la víctima de este caso de homicidio que estremece al norte del Tolima, es el hijo de Juan Carlos Moreno, reconocido concejal del municipio de Guaduas, Cundinamarca.

Por ahora los hechos son materia de investigación por parte de las autoridades, se espera un pronunciamiento oficial por parte de la Policía en el departamento del Tolima para conocer más detalles de este hecho violento.

Las exequias de Juan Diego Moreno Urbina se cumplirán el domingo 3 de mayo en la iglesia San Pedro Apóstol en Puerto Bogotá, mientras que inhumación será en el cementerio local del municipio de Honda.

En redes sociales la institución educativa Coreducación lamentó este hecho en el que falleció Juan Diego Moreno Urbina quien estudiaba tecnología en gestión ambiental en este centro educativo.